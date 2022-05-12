Cem Yılmaz'dan 'Gibi' yorumu: Çok komik ama sunum olarak da akıllı bir iş
Komedyen Cem Yılmaz, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzalı "Gibi" dizisiyle ilgili “Çok değişik bir mizah, çok değişik bir sunum, değişik bir metin ve oynama şekli. Çok komik bir iş ama sunum olarak da çok akıllı bir iş" dedi.
12 Mayıs 2022 13:52
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Cem Yılmaz'dan 'Gibi' yorumu: Çok komik bir iş ama sunum olarak da akıllı bir iş
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Netflix'te yayınlanacak "Erşan Kuneri" dizisinin senaristi, yapımcısı ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz, rol arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum'da konuk oldu.
"Erşan Kuneri fikri nasıl ortaya çıktı?" sorusunu yanıtlayan Cem Yılmaz, "Erşan Kuneri dizisi, diliyle, dünyasıyla biraz frapan bir iş. Çok uzun zamandır, acaba nasıl bir hikâyeyle bu adamı ve arkadaşlarını canlandıracağız diye düşünüyordum doğrusu. Babamın bir arkadaşı var Erşan ismi. Çok da nadir bir isim. Ama çocukluktan bir Erşan abiyi hatırlıyorum. Erşan Kuneri aslında ‘Sean Connery’ melodisinden arak bir şey" ifadelerini kullandı.
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Cem Yılmaz, Exxen'de yayınlanan "Gibi" dizisiyle ilgili de konuştu. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzalı "Gibi"yi başarılı bulduğunu belirten Yılmaz, "Gibi ile ilgili çok güzel şeyler duyuyorum.”
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“Çok değişik bir mizah, çok değişik bir sunum, değişik bir metin ve oynama şekli. Bu bana çok yeni ve güzel bir şey geliyor. Ne kadar güzel bir kapı. Çok komik bir iş ama sunum olarak da çok akıllı bir iş. Tuhaf ama tuhaflığın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.