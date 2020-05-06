Cem Yılmaz'dan evlilik iddialarına tek cümlelik yanıt
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşayan komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'evlilik' iddialarına esprili bir yanıt verdi.
06 Mayıs 2020 22:34
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Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evde olan Cem Yılmaz, karantina günlerini sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte geçiriyordu.
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Bir magazin programında, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya önünde diz çökerek evlenme teklifi ettiğe ve ikilinin salgın sonrası evlenecekleri iddia edilmişti.
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İddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur” ifadelerini kullandı.
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2. Sayfa’da ortaya atılan iddiaya göre, karantinada 45 gündür birlikte olan çift, birbirlerini daha iyi tanıdı. Cem Yılmaz, geçen günlerde ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’ya evlilik teklifi etti ve 28 yaşındaki oyuncudan “Evet” cevabını aldığı ileri sürülmüştü.
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İkinci kez baba olmak istediğin belirtilen Cem Yılmaz, karantina süreci bittikten sonra görkemli bir düğünle dünya evine girmeyi planladığı iddia edilmişti.