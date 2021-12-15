Çekimleri devam eden Avatar 2'den yeni görseller paylaşıldı
15 Aralık 2021 11:30
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Uzun yıllardır devam filmi beklenen Avatar serisinin ikinci filminden yeni görseller paylaşıldı.
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2009 yılında yayınlanan ve özellikle gişe anlamında büyük başarı yakalayan Avatar serisinin ikinci filmi bir süredir yapım aşamasında.
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Geçtiğimiz saatlerde Avatar'ın resmi Twitter hesabından 4 yeni görsel paylaşıldı.
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Görsellerden biri hariç diğerleri set fotoğrafı ve bu da filmin çekim sürecinden yeni detaylar sunuyor. Bu filmin özellikle su altında geçeceğini ve evrenin farklı bölgesine odaklanacağı tahmin ediliyor.
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İkinci filmin senaristliğini ve yönetmenliğini James Cameron yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Zoe Saldana, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang ve Giovanni Ribisi gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Aralık 2022.