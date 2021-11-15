Cehennem Silahı 5 geliyor

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Mel Gibson, Cehennem Silahı film serisinin beyazperdeye döneceğini dile getirdi
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Mel Gibson, Londra'da düzenlenen 'An experince with Mel Gibson' isimli etkinlikte Cehennem Silahı serisinin geri döneceğini söyledi. Yaptığı konuşmada; Cehennem Silahı serisinin yönetmeni Richard Donner'a saygısını sunarak başlayan Mel Gibson "Büyük bir adamdı" dedi.
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Cehennem Silahı serisinin devamı için yapımcıyla görüşen Mel Gibson, Richard Donner'in senaryoyu geliştirdiklerini söyledi. Gibson; "Ve bir gün bana dedi ki; 'Dinle evlat, ben nalları dikersem sen yaparsın.' Ben de 'kapa çeneni' dedim. Ama gerçekten de öldü' dedi.
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Mel Gibson, yeni Cehennem Silahı filminin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenecek.
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Cehennem Silahı filmi 1987 yılında ilk kez yayınlandı ve gişe rekorları kırdı. Serinin son filmi ise 1988 yılında çekildi.