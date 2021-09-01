"Cehennem Melekleri 4" yıldızlar dolu kadrosuyla geliyor
01 Eylül 2021 11:46
15
Expendables ya da Türkçesi ile Cehennem Melekleri serisinin dördüncü filminden ilk bilgiler geldi.
25
2010 yılında başlayan Expendables serisi birçok popüler aksiyon filminin oyuncularını bir araya getirdi. Yeni film de yine birçok yıldızı bir araya getiriyor.
35
Geçtiğimiz saatlerde Lionsgate ve Millennium Media serinin döndüğünü onayladı. Yeni filmde, ilk üç filmde bulunan Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture ve Sylvester Stallone yine bulunacak.
45
Ayrıca dördüncü filmin oyuncu kadrosuna Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox ve Tony Jaa gibi ünlü isimler de katıldı.
55
Filmin yönetmenliğini Need for Speed filmini yöneten Scott Waugh üstleniyor. Spenser Cohen ise senaryoyu üstlenmiş durumda.
© Tüm hakları saklıdır.