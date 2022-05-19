Cedi Osman ile Ebru Şahin nişanlandı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'te forma giyen Cedi Osman, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Ebru Şahin ile doğum gününde nişanlandı. 28 yaşına giren Şahin ile Cedi Osman, Tekirdağ'da aile arasında yüzük taktı.
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Oyuncu Ebru Şahin, iki yıldır NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’te forma giyen Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Şahin, bugün 28 yaşına bastı.
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Geçen yıl Kapadokya’da sevgilisine evlilik teklifi eden ve “Evet” yanıtını alan Osman, sevgilisini doğum gününde Tekirdağ’da oturan ailesinden istemeye gitti.
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Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişanlandı. Şahin, nişan töreninden kareleri Instagram hesabından “Dün biraz olaylı geçti” notuyla paylaştı.