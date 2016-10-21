Çaycılıktan modelliğe
21 Ekim 2016 02:17
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Pakistan'da çaycılık yapan 18 yaşındaki Arshad Han, sanatçı Jiah Ali'nin çektiği fotoğraflarının sosyal medyada yayılması ve fark edilmesinin ardından modellik kariyerine adım attı.
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Sanatçının yalnızca beş gün önce esprili bir dille ‘sıcak çay' ifadeleriyle yaydığı fotoğraf çok kısa sürede binlerce kullanıcının yorumunun yanı sıra 16 bin beğeni aldı.
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Fotoğrafın ünlenmesinden sonra fotoğrafçı Jiah Ali tekrar Han'ın çalıştığı yere giderek onunla temasa geçti.
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Han, fotoğrafın paylaşılmasından iki gün sonra Samaa TV'ye yaptığı açıklamada da "Birçok kadın gelip benle tanışmak ve fotoğraf çektirmek istedi" ifadelerini kullandı.
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