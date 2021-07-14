Niğde’de nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak, Uluağaç köyünde kalsit ocağının çatısında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Niğde İl Özel İdaresine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ekiplerince yakalanan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
14 Temmuz 2021 14:28
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Çatıda sıkışan vaşak, kurtarıldı
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Niğde sınırlarında kalan Aladağlar'da sıkça görülen ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak, merkez Uluağaç köyündeki bir kalsit ocağının çatısında mahsur kaldı.
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Vatandaşların yardım istemesi üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, köye gelerek hayvanı bulunduğu yerden kurtarıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ekiplerce yakalanan vaşağın, veteriner tarafından ön muayenesinin yapıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.