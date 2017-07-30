Çarşaflarınızı yıkarken muhtemelen yaptığınız 5 hata
30 Temmuz 2017 20:46
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Çarşaf ve yastık kılıflarını kıyafetler gibi giyip sokağa çıkmıyoruz belki ama günün önemli bir bölümünü onlara temas ederek geçirdiğimizi de unutmayın. Gece boyunca vücudunuzdaki bakterilerin yanı sıra ter ve vücut yağları da çarşaf ve yastık kılıfınıza bulaşarak kirlenmesine sebep olur. Yatak takımlarınızı en geç iki haftada bir değiştirmekte fayda var. Haftada bir değiştirseniz daha iyi.
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Eğer çarşaf ve yastık kılıfında leke yoksa ön yıkama yapmak çarşafın daha temiz olmasını sağlamaz. Normal yıkama yapmanız yeterlidir. Ancak, makyajınızı tam olarak temizlemeden yatma gibi bir alışkanlığınız varsa, yastık kılıflarındaki lekelere ve ön yıkamaya hazır olun!
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Biliyoruz makine çalışmışken her şey birden yıkansın, aradan çıksın istiyorsunuz. Ne yazık ki diğer küçük parçaların aksine, çarşaflar yüzeyi büyük kumaşlar olduğundan makineyi iyice doldurduğunuzda çamaşır kazananında dönecek ve temizlenecek boşluğu bulamaz. Son dönemde üretilen teknolojik makineler birkaç çarşafı bir arada güzelce yıkayabilir ama dolu makineye çarşaf tıkıştırmaya da çalışmayın.
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‘Ne kadar yüksek ısıda yıkarsam o kadar iyi temizlenir’ inanışı, tamamen gerçek dışıdır. Özellikle beyaz çarşaflarda hemen herkes kaynar suda mikropların öleceği gibi bir yanılsamaya kapılır ancak size zararlı olan mikroplar 40-60 derecelik programlarda da yok olur. Çarşaf ve nevresimlerinizi normal ısıda yıkayabilirsiniz. Ayrıca çarşaflarınızı en güçlü sıkma programında yıkamaktan da vazgeçmenizi öneriyoruz. Çarşaflar kolay kuruyan tekstil ürünleridir. Hafifçe sıkarak hem buruşmalarını önlemiş olursunuz hem de daha yumuşak kalmalarını sağlarsınız.
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Çarşaflar diğer tekstil ürünlerine göre daha kolay kurur. Eğer kurutucu makine kullanıyorsanız çarşaf ve havluları aynı anda kurutma makinesine atarsanız çarşaflar havlulardan çok daha çabuk kurur ve gereğinden fazla kurutucuda kaldığından yok yere buruşmuş olur. Çarşafları kurutmanın en iyi yolu, açık havaya asmak ve hava almalarını sağlamaktır. (Kaynak: Yeşilist)