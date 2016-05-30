Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff'un Türkiye çizimleri derlendi
30 Mayıs 2016 15:27
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Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki seçkin gazeteler, dergiler ve haber siteleri için çizmeye devam eden Latuff, "Dünyanın herhangi bir köşesindeki haksızlığa, yalana ve zorbalığa keskin kalemiyle muhalefet eden" bir siyasi karikatürist olarak da tanınıyor.
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Rodeo Yayıncılık tarafından derlenen kitap, karikatürlerin konularına göre ayrılmış bölümlerden oluşturuldu. Kitapta, Türkiye, Latin Amerika ve Ortadoğu üzerine de farklı bölümlere yer verildi.
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Ünlü karikatürist, "Çevre Kirliliği, Sosyal Konular ve Göçmen Krizleri Üzerine Çalışmalar" başlıklı bölümde ise, iklim değişikliği, medya çalışanları ve beyaz yakalılar için "zorlaşan çalışma şartları", salgınlar, İslamofobi, Charlie Hebdo saldırısı gibi konulara eğildi.
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Kitabın bu son bölümünde, özellikle ABD, Avrupa, Arap ülkeleri ve diğer ülkelerin mülteci krizine yaklaşımına ilişkin eleştirel çizgiler dikkat çekti.