Cansu Dere'den Caner Cindoruk iddialarına yanıt
23 Mayıs 2022 11:17
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Oyuncu Cansu Dere, rol arkadaşı Caner Cindoruk ile ilişki iddialarını yalanladı.
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Cansu Dere, dün akşam Etiler'de otomobiliyle sıkışan trafikte görüntülendi.
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Dere, arabasının camını açarak, "Arkadaşımı eve bırakacağım. 'Sadakatsiz' projemiz de artık bitti, biz çekimleri tamamladık. Beni artık sık sık göreceksiniz. Artık hep müsaitim." ifadelerini kullandı.
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Kısa bir süre önce rol arkadaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine "Ah yapmayın, hadi ne olur." diyerek, iddiaları yalanladı.
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