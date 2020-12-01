Cansu Dere: Aldatılmaya yabancı değilim

Sadakatsiz'in oyuncusu 'Cansu Dere'den 'aldatılma' itirafı geldi
01 Aralık 2020 18:05
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Sadakatsiz'in yıldız oyuncusu 'Cansu Dere'den üzücü itiraf geldi. Sıla, Ezel, Anne, Şahsiyet, Muhteşem Yüzyıl, Sadakatsiz, Metro Palas, Güz Yangını, Ferhat ve Şirin, Şahsiyet ile yapımlarla oyunculuğunu tescilleyen eski manken daha önce aldtıldığını itiraf etti.
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Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Cansu Dere InStyle Türkiye aralık sayısına kapak oldu. Cansu Dere, "Sadakatsiz'de intikam peşinde koşan, aldatılmış bir kadını canlandırıyorsunuz. Siz aldatılsanız ne yaparsınız? Öç almak mı, sessizce terk etmek mi olur tercihiniz?" sorusuna yanıt verdi.
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Cansu Dere; "Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret duymak da çok güçlü duygular. Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum.
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Zaten anlamını da yitiriyor önceden hissettiklerim. O yüzden, tatsız bir hadise, 'Bu insan da böyleymiş, ne yapalım' der hayatıma devam ederim. İnsanın olduğu yerde iyilik kadar, kötülük ve çirkinliğin de olduğuna inanan, bunu baştan kabul eden biriyim" dedi.