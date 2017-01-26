Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte oldu!
26 Ocak 2017 18:05
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Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin'e bir icra takibi daha başlattı. Caner Erkin, oğlu Çınar'ın masraflarını ödemediği gerekçesi ile icra takibi yapıldığı iddialarını yalanladı. Ayrıca Asena Atalay'ı çok sert sözlerle eleştirdi
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Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinden 3 gün sonra yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay, bu kez oğlunun giderleri için ikinci bir icra takibi başlattı. 12 maddelik ödemesini liste olarak sıralayan Asena Atalay'ın oğlu için talepleri arasında en yüksek miktar 89 bin 100 lira ile kira masrafı ve 60 bin lira ile eğitim gideri yer alıyor. Caner Erkin konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı...
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"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim...
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Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım... Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım...
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Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım. Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum. Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."
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Asena Erkin ve Berkay'ın Akmerkez'in bebek odasından çıkarken görüntülenmeleri; ikili arasında aşk dedikodularına sebep olmuştu.