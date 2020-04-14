Caner Erkin Avrupa'nın en başarılı bekleri arasında
Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin, sezon boyunca yaptığı gol katkısı ile Avrupa'nın en çok öne çıkan ilk 6 beki arasında yer aldı
14 Nisan 2020 15:24
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Portekiz'in O Jogo gazetesi, bugün yaptığı tam sayfa haberde Avrupa'nın başarılı beklerini mercek altına aldı
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Alex Telles 40 maçta 10 gol ve 9 asistle ilk sırada yer aldı
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James Tavernier toplam 45 maçta 3 gol ve 15 asistle ikinci sırada
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Dortmund'da forma giyen Achraf Hakimi 37 maçta, 7 gol ve 10 asist
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Liverpool'un genç beki Trent Alexander-Arnold 40 maçta 2 gol, 14 asist
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Glasgow Rangerslı Borna Barisic 39 maçta, 2 gol ve 14 asist
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Caner Erkin ise 32 maçta attığı 3 gol ve 11 asistle 6. sırada yer aldı
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