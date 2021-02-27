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Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım tartıya çıktı

27 Şubat 2021 16:21

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Profesyonel boksör Avni Yıldırım ve WBA - WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Canelo Alvarez, Miami'deki Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekleri müsabaka öncesi tartıldı.

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Türk boksör Avni Yıldırım, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Canelo Alvarez’e meydan okuyor.

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Türk boks tarihi açısından büyük öneme sahip karşılaşma Florida Eyaleti’ndeki Miami Gardens’taki Hard Rock Stadyumu’nda, 28 Şubat Pazar gecesi gerçekleşecek.

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Avni Yıldırım, profesyonel boks kariyerinde 23 maça çıkarken 12’si nakavt olmakla birlikte 21 kez ringde galip olan taraftı.

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Yıldırım’ın rakibi Canelo Alvarez ise WBC, WBA ve Ring Magazine Dünya Süper-Orta Sıklet unvanlarının şu anki sahibi.

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Avni ve Canelo’nun bir dönem egzersiz arkadaşı olması da mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyor.

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Avni Yıldırım ve Saul "Canelo" Alvarez, karşı karşıya gelecekleri müsabaka öncesi tartıldı.

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Boks gecesi 27 Şubat Cumartesi’yi 28 Şubat Pazar’a bağlayan gece, Türkiye saati ile 03.00’te start alacak.

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Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez’i karşı karşıya getirecek ana maçın pazar sabahı TSİ 06.00’da başlayacak.

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Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım tartıya çıktı

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