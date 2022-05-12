California'da yangın kısa sürede lüks bölgeyi sardı: 20 ev yandı
ABD’nin California eyaletinde yangınlar yeniden başladı. Güney California’da lüks bölge Laguna Niguel’de başlayan yangın büyüyerek 200 dönüm alana yayıldı. Yangında çok sayıda ev yandı.
12 Mayıs 2022 10:26
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ABD’nin California eyaletinde yangınlar yeniden başladı. Güney California’da lüks bölge Laguna Niguel’de başlayan yangın büyüyerek 200 dönüm alana yayıldı. Yangında çok sayıda ev yandı.
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Laguna Niguel ile Laguna Plajı arasında meydana gelen yangın, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle da büyüyerek 200 dönümlük bir alanı sardı.
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AP’nin aktardığı habere göre, büyüyen yangın kısa süre içinde milyon dolarlık evlerin yanmasına da neden oldu. En az 20 evin yandığı belirtildi. Henüz yangında yaralanan olmadığı belirtildi.
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