Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, hayatı durma noktasına getirdi.
02 Ocak 2021 09:33
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9 Ocak 1990’da sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran'da, bu yıl geceleri hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düştü.
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Vatandaşların kurutmak için dışarı astığı kilim ve çamaşırlar ile ağaçlar aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!
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