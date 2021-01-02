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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, hayatı durma noktasına getirdi.

02 Ocak 2021 09:33

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9 Ocak 1990’da sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran'da, bu yıl geceleri hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düştü.

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Vatandaşların kurutmak için dışarı astığı kilim ve çamaşırlar ile ağaçlar aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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Çaldıran eksi 30'u görünce, hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu!

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