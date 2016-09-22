T24 LogoT24 Logo

Çağlayan, 05.15: Gözaltında 12 günün ardından Ahmet Altan serbest

22 Eylül 2016 10:44

114

"FETÖ'ye üyelik, yardım ve propaganda, hükümeti devirmeye teşebbüs" iddialarıyla 12 gün gözaltında tutulduktan sonra hâkim karşısına çıkarılan Ahmet Altan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

214

Kardeşi Mehmet Altan ise tutuklandı.

314

Ahmet Altan, adliye çıkışı yaptığı açıklamada,

414

Ahmet Altan kızı Sanem Altan ile birlikte

514

614

714

814

914

1014

1114

1214

Ahmet Altan yakınları ve dostlarıyla adliyeden ayrılırken...

1314

1414

Ahmet Altan, Garo Paylan, Hasan Cemal, Yasemin Çongar, Kerem Altan

ETİKETLER

Çağlayangözaltı12 günün ardındanAhmet Altanserbest
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24