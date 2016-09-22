Çağlayan, 05.15: Gözaltında 12 günün ardından Ahmet Altan serbest
22 Eylül 2016 10:44
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"FETÖ'ye üyelik, yardım ve propaganda, hükümeti devirmeye teşebbüs" iddialarıyla 12 gün gözaltında tutulduktan sonra hâkim karşısına çıkarılan Ahmet Altan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kardeşi Mehmet Altan ise tutuklandı.
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Ahmet Altan, adliye çıkışı yaptığı açıklamada,
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Ahmet Altan kızı Sanem Altan ile birlikte
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Ahmet Altan yakınları ve dostlarıyla adliyeden ayrılırken...
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Ahmet Altan, Garo Paylan, Hasan Cemal, Yasemin Çongar, Kerem Altan
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