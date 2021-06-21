Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ ortak oldu
21 Haziran 2021 10:04
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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ortak yatırım yapmak için hazırlıklara başladı. Trakya'da 10'ar dönümlük üzüm bağları alan ikili, kendi şaraplarını üretecek.
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Bir iş insanının 15 yıl önce Tekirdağ'da "Şarap köyü" yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başladı.
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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacak.
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İleride üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, iki arkadaş kendi bağlarından üretilen şarapları markalaştırmayı hedefliyor.
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