Çağatay Ulusoy, Netflix'te Black Mirror tarzı bir filmde rol alacak
12 Mayıs 2021 10:00
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Türkiye’nin en popüler aktörlerinden Çağatay Ulusoy, günden gündene yıldızını parlatmaya devam ediyor.
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Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen jön açığını kapatan Çağatay Ulusoy yeni iki teklifle adından söz ettirecek.
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Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız’la dikkatleri çeken oyuncu, Kağıttan Hayatlar filmiyle beğeni toplamıştı. Şu anda BluTV’de Yeşilçam dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy’un, Black Mirror tarzında bir filmle Netflix’e döneceği belirtiliyor.
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Yeşilçam dizisinin çekimlerinin tamamlanıp, Netflix filminde yer aldıktan sonra ünlü oyuncunun 2022’de Amazon’un bir yapımında olacağı belirtiliyor. Sina Koloğlu; “Amazon’un ilk hedefi Çağatay Ulusoy” diyor. ABD merkezli United Talent Agency ile anlaşan Ulusoy’un hedefinde Hollywood var.
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Özellikle Netflix’in Black Mirror tarzı filminde “İstanbul’un karanlık sokaklarının” işleneceği belirtiliyor