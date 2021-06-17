Caddebostan sahilinde yağmur sonrası deniz salyası yoğunluğu azaldı
İstanbul'da hafta başından beri devam eden yağışın ardından Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
17 Haziran 2021 12:42
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İstanbul'da bir kaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgârın ardından Kadıköy Caddebostan sahilinde bugün müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.
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Caddebostan sahilinde yağmur sonrası deniz salyası yoğunluğu azaldı
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Caddebostan sahilinde yağmur sonrası deniz salyası yoğunluğu azaldı
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Caddebostan sahilinde yağmur sonrası deniz salyası yoğunluğu azaldı
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Caddebostan sahilinde yağmur sonrası deniz salyası yoğunluğu azaldı
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Caddebostan sahilinde yağmur sonrası deniz salyası yoğunluğu azaldı
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Caddebostan sahilinde yağmur sonrası deniz salyası yoğunluğu azaldı
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