C vitamini sadece portakalda mı var?

Sadece iki tane kivide 137.2 miligram C vitamini vardır. Bu tüylü meyve ayrıca bakır ve potasyum açısından da zengindir.
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Bir kâsesinde 84,7 miligram C vitamini bulunurken, bunun yanında kalp sağlığınızı destekleyen folat ve diğer bileşenler mevcuttur. Ayrıca çilek dişlerinizin doğal olarak beyazlamasına yardım eder.
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Tropik bir meyve olan mangoda 122.3 miligram C vitamini bulunur. Ayrıca iyi bir A vitamini kaynağı olan mango, bağışıklık sisteminde kilit rol oynar, göz sağlığınızı da korur.
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78,9 miligramlık C vitaminine ilave olarak, ananas bromelain isimli bir enzim içerir. Bu enzim gıdaların parçalanmasına ve şişkinliğin azalmasına yardım eder. Ayrıca bu enzim doğal bir antiinflamatuardır.
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İster haşlayın, ister kızartın küçük bir karnabahar size 127.7 miligram C vitamini sağlar. Ayrıca 9 gram lif ve 5 gram da protein sunar.
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Araştırmalar, papaya yemenin sinüsleri açmaya, cildinizi parlatmaya ve kemiklerinizi güçlendirmeye yardım ettiğini gösteriyor. Bir kâse papayada 88,3 miligram C vitamini bulunuyor.
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Bir kâse kırmızı dolmalık biber, 190 miligram ile neredeyse bir portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir. Kırmızıbiberler ayrıca göz sağlığını destekleyen iyi bir A vitamini kaynağıdır.
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Bir tabak karalahanada 80.4 gram C vitamini ile günlük A vitamini ihtiyacınızın iki katı ve önerilen K vitaminin 7 katı kadar vitamin vardır. Ayrıca bol miktarda mineral ile yağlı asitler bulunur.
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Bir kâse yeşil dolmalık biberde 120 miligram C vitamini bulunur. Bu da günlük almanız gereken C vitamini ihtiyacınızın yüzde 200’ünü karşılar. Ayrıca bu biberler harika bir lif kaynağıdır.
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Yarım kâse doğranmış ya da dilimlenmiş kırmızı acı biber 107,8 miligram C vitamini sağlar. Buffalo Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar bibere acılık veren capsaicin isimli bileşenin eklem ve kas ağrılarını iyileştirmeye yardımcı olduğunu tespit ettiler.
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Bu küçük lahanalar kanseri önleyen fitobesinler ve lifle doludur, ayrıca 74,8 miligram da C vitamini bulundurur. Kavurarak acımsı tadını doğal bir tatlılığa dönüştürebilirsiniz.
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Bu kıvırcık sebzenin bir porsiyonunda 132 miligram C vitamini ve bol miktarda lif bulunurken sadece 30 kalori var. Araştırmalara göre, brokoli kanseri önleyen özelliklere sahip.