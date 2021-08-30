Büyük Taarruz'un 99. yıldönümü

Büyük Taarruz Zaferi'nin yıldönümünde, Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyor.
30 Ağustos 2021 00:01
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Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 97 yıl önce bugün Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Zafer Bayramı olarak kutlanan bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı gün olarak kutlanıyor.
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Türkiye 99 yıldır 30 Ağustos’ta kazanılan Büyük Zafer’i kutluyor. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 97 yıl önce bugün Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Zafer Bayramı olarak kutlanan bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı gün olarak kutlanıyor.
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20 Temmuz 1922’de kendisine 4. kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal, işgalcilere karşı hazırlıklarını gizlice yürüttü. Bunun başlıca iki nedeni vardı; gereken cephane ve malzemeyi toparlayabilmek, savaş için yeterli asker sayısına ulaşmak. Başkumandan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Garp Cephesi Kumandanı İsmet İnönü ve Birinci Ordu Komutanı Nureddin İbrahim Konyar, bir araya gelerek taarruz ile ilgili son detayları görüştü.
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Görüşmenin ardından milli mücadelenin en kritik savaşlarından biri olan Büyük Taarruz için düğmeye basıldı. Bu sırada Türk ordusundaki asker sayısı 207 bin civarında iken, Yunan askeri sayısı ise yaklaşık 225 bindi. Yunan ordusunun silah ve cephane konusunda Türk ordusuna karşı sayıca üstünlüğü de bulunuyordu. Hava desteğinde ise Türk ordusunun gücü, karşısındaki orduya göre oldukça zayıftı.
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İki ordu arasındaki savaş, piyade ve süvari birlikleri arasında geçecekti. Türk süvari birlikleri kendilerine düşen hayati görevi yerine getirerek savaşın kazanılmasında önemli rol oynayacaktı.
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26 Ağustos gecesi Afyon’da başlayan Büyük Taarruz’u Mustafa Kemal, bizzat kendisi yönetti. Sis nedeniyle bir saat geciken topçu ateşi, sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun bombardımanla Yunan mevzileri büyük yıkıma uğratıldı. Piyade birliklerinin taarruzu sayesinde kısa sürede Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik bölgeleri geri alındı. Bu sırada cephe gerisine sızan süvari birlikleri de, Yunan ordusunun İzmir-Afyon iletişim bağlantısını kesmeyi başardı
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Geri çekilmeye başlayan Yunan ordusu ile Türk askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk ordusu, Yunan askerlerini takibi sürdürdü. Yunan askerlerinin Afyon’u terk etmesinin ardından Türk ordusu 27 Ağustos’ta kente girdi. Cepheye her türlü desteği veren halk, askerleri coşkuyla karşıladı. Afyon’un kurtuluşu, düşman kuvvetlerinin sıkışmasına yol açtı. Yunanlar demiryolu hâkimiyetini de kaybetti. Türk askerleri, 30 Ağustos günü ise Kütahya’ya vardı
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Dört gün süren Büyük Taarruz, Dumlupınar Meydan Muharebesi (Başkomutanlık Meydan Muharebesi) zaferiyle taçlandırıldı. Mustafa Kemal Atatürk, kazanılan zaferin ardından Türk askerlerine “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” talimatını verdi.
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Bu emir doğrultusunda üç koldan ilerleyen Türk ordusu; 1 Eylül’de Uşak’ı, 2 Eylül’de Eskişehir’i, 6 Eylül’de Balıkesir ve Bilecik’i, 7 Eylül’de Aydın’ı, 8 Eylül’de Manisa’yı geri aldı. İşgalci askerlere son darbe ise İzmir’de vurulacaktı. 9 Eylül’de İzmir’in de geri alınmasıyla birlikte Anadolu toprakları, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları sayesinde ilk kez rahat nefes alıyordu. Çanakkale ve Sakarya savaşlarında işgalci güçler geri püskürtülürken, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ilk kez zaferle sonuçlanan taarruz savaşı olarak tarihe geçti.
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30 Ağustos 1922, yıllarca süren Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak da kayıtlara geçti. İlk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos, her yıl çeşitli etkinliklerle yurt geneli ve KKTC’de kutlanıyor.
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Fotoğraflar: Kocatepe Büyük Taarruz Uyg. Ve Araş. Merkezi)