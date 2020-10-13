Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!
Bursa’da binlerce ton moloz ve çöp ormanlık alana döküldü
13 Ekim 2020 10:59
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Osmangazi'ye bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana binlerce ton mesken atığı ve moloz döküldü
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Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki bu görüntüler vatandaşın ve çevrecilerin tepkisine yol açtı
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Çevre katliamına Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği’nden (DOĞADER) tepki geldi
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Ormanı kirleten bu atıklar drone ile havadan da görüntülendi
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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!
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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!
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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!
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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!
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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!
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