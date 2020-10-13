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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!

Bursa’da binlerce ton moloz ve çöp ormanlık alana döküldü

13 Ekim 2020 10:59

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Osmangazi'ye bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana binlerce ton mesken atığı ve moloz döküldü

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Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki bu görüntüler vatandaşın ve çevrecilerin tepkisine yol açtı

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Çevre katliamına Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği’nden (DOĞADER) tepki geldi

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Ormanı kirleten bu atıklar drone ile havadan da görüntülendi

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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!

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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!

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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!

89

Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!

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Bursa'nın ormanları çöplüğe döndü!

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