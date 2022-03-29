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Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı: Vana açıldı, sokağa yayıldı

29 Mart 2022 14:43

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Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1 buçuk tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı. Yanıcı özelliği bulunan maddeye AFAD ekipleri müdahale ederken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.

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Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi.

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İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı.

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Öğle saatlerinde ise vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı.

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Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçlarının lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı.

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Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi.

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İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

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Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

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Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı: Vana açıldı, sokağa yayıldı

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Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı: Vana açıldı, sokağa yayıldı

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