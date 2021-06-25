Burdur’da kooperatif genel kurulunda Koronavirüs önlemleri unutuldu, binlerce kişi dip dibe sıra bekledi
Burdur’da Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi 67-68'inci Olağan Genel Kurulu'nda Koronavirüs salgınına rağmen tedbirler unutuldu. Binlerce kişi dip dibe sıra bekledi
25 Haziran 2021 15:35
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen 'Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi 67-68'inci Olağan Genel Kurulu'na binlerce kişi katıldı
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Mevcut başkan Nasuh Eroğuz ile Mehmet Yavaş'ın yarıştığı seçimlerde oy kullanmak için gelenler, tribünleri doldurdu.
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Genel kurulda oy kullanacak olanlar, başkan adaylarının konuşmalarının ardından sandıkların bulunduğu bölüme bir anda geçmek isteyince polis ve özel güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.
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Oy kullanmak isteyen delegeler, Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, dip dibe sıra bekledi.
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Özel güvenlik görevlileri ve polisler ile delegeler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
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Burdur’da kooperatif genel kurulunda Koronavirüs önlemleri unutuldu, binlerce kişi dip dibe sıra bekledi
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Burdur’da kooperatif genel kurulunda Koronavirüs önlemleri unutuldu, binlerce kişi dip dibe sıra bekledi
88
Burdur’da kooperatif genel kurulunda Koronavirüs önlemleri unutuldu, binlerce kişi dip dibe sıra bekledi
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