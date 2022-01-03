Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum
03 Ocak 2022 14:21
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Sunucu Burcu Esmersoy, vasiyetini hazırladığını söylerken, "Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" dedi. Esmersoy, "dolara kafa yormadığını, parasını TL'de tuttuğunu" söyledi.
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Pazar Postası'na konuşan Burcu Esmersoy, "Türkiye'deki ekonomik dalgalanma sizi de etkiledi mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:
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"Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, 'Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap' dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. 'Ya boşver' dedi. O günden bugüne dolar alamadım gitti. Ben eski kafalıyım. Bize hep 'Evin olsun' diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum."
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Esmersoy, "Vasiyetiniz var mı?" sorusu üzerine de "Hazırladım bile... Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" dedi.