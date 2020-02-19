Burçlara göre seks pratikleri

Cinsel yaşam, birçok ilişkinin temelini oluşturuyor. Çoğu insanın rehber olarak kabul ettiği astrolojiye göre burçlar cinsel yaşam hakkında ne gibi ipuçları veriyor? Kaynak: Listelist
19 Şubat 2020 17:42
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1. Koç - Koç burçları aşırı yoğun ve sabırsız olmalarıyla bilinirler. Bu yüzden yatak odasındada 1 numaralı oyuncu olmak, kontrolü ele almak isterler. Oldukça iyi öpüşürler. Koç burçları her ne kadar yatakta mükemmel birer oyuncu olmasalar da partnerlerine davranış şekilleri ve kontrolü ele alışlarıyla partnerlerinin vazgeçilmezi olurlar. Bu yüzden Koç ve Akrep burçlarının ilişkileri oldukça vahşi olabilir, ikisi de kontrolü eline almak için mücadele eder.
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2. Boğa - Boğa burçlarının cinsel dürtüleri adeta muazzamdır. Partnerlerine sürükli dokunmak, onlarla sürekli temas halinde olmak isterler. Bu yüzden romantik ilişkilerinde de oldukça flörtöz bir tavırları vardır. Partnerleriyle aralarında derin bir bağ oluşması için çabalarlar. Özetle Boğa burçları birlikte oldukları kişinin vücudunun her santimetrekaresini keşfederler diyebiliriz.
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3. İkizler - En akıllı ve esprili burçlardan biri olan İkizler burçları, oldukça flörtöz tavırlar sergilerler ve baştan çıkarıcı olurlar. Tıpkı hayatlarında olduğu gibi yatak odasında da sürekli değişime ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden yatak odasında oldukça yaratıcı ve eğlenceli olurlar. Onlarla birlikte olan kişilerin sıkılması oldukça zordur. Ayrıca kendilerini açıklamaya ve anlaşılmaya oldukça önem verdikleri için yatak odasında çok konuşmaları mümkündür.
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4. Yengeç - En hassas burçlardan biri olan Yengeç burçları yumuşak dokunuşlardan ve okşama hareketlerinden zevk alır. Yatak odasında tutkudan çok güven ve sadakat ararlar. Duygusal bir bağ kuramadıkaları kişilerle seks yapmaları oldukça zordu. Bunu isteseler de yapamazlar. Güçlü bir bağ kurabildikleri kişilerle hazzı doruklarda yaşayabilir, onlara güvendikçe farklı şeyler denemeye açık olabilirler.
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5. Aslan - Aslan burçları güçlü ve kendinden emin olan karakterlerdir. Yatak odasında ise hediyeler ve sürprizlerle partnerlerinin dikkatini çekmek için ellerinden geleni yaparlar. Yatak odasında övülmek, beğenilmek onlar için çok önemlidir.
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6. Başak - Başak burçları partnerlerini yatakta kişisel ilgileriyle adeta sarıp sarmalarlar. Her detaya oldukça dikkat ederler. Tıpkı hayatlarında olduğu gibi yatakta da mükemmelliyetçi olurlar. Partnerlerini memnun etmek için sahip olmaları gereken becerileri analiz edip, o becerilerde mükemmel olana kadar uğraşırlar. Yatak odasında oldukça mantıklı ev pratik davranırlar. Zeki ve derin sohbetler Başak burçlarını vazgeçilmez kılan özelliklerinden biridir.
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7. Terazi - Terazi burçları kendileriyle uyumlu kişilerle oldukça şefkat dolu ilişkiler kurarlar. Oldukça duygusal olan bu ilişkiler romantizmle doludur. Terazi burçları seksi adeta kutsal bir hale getirirler. Bu sebeple yatak odasında vahşi olmaktan çok uzaktırlar. Seks sırasında herkesi memnun etme özellikleri ağır basar, bu yüzden kendilerini partnerlerinin isteklerini uymak için zorlarlar. Zaman zaman bu durum seksten uzaklaşmalarına neden olabilir. Çünkü kendilerini zorladıkları bir cinsel ilişki onlar için kutsal değildir. Ancak herkesi memnun etme özelliklerinden de kolay kolay vazgeçemezler.
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8. Akrep - Cinsellik denince akla gelen ilk burçlardan olan Akrep burçları tutkulu olmalarıyla bilinirler. Ancak Akrep burçlarının tüm o tutkularının altında elbette duygular yatıyor. Bu nedenle en çok duygusal şeylerden etkilenip onlara karşı tutku duymaya başlıyorlar. Yalnızca ruhsal anlamda eşleşebildikleri, derin bir bağ kurabildikleri kişilerle cinsel temas kurabiliyorlar. Yatakta ise güce aç bir Akrep burcuna dönüşüp tüm kontrolü ellerine almak istiyorlar. Bu güç arzusu onları son derece baştan çıkarıcı, tutkulu ve çekici hale getiriyor.
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9. Yay - Özgürlük tutkunu Yay burçları cinsel yaşamlarında da bu vahşi yanlarını ortaya çıkarmayı seviyor. Özellikle halka açık alanlarda flörtleşmek ve hatta riskli olabilecek yerlerde seks yapmak onların vazgeçilmez fantezilerinden biri. Birçok Yay burcu bunu fantezisini hayata geçiremese de hayal etmediklerini söylemek yanlış olur. Ayrıca yatakta oldukça yaratıcı, eğlenceli ve açık fikirli oluyorlar. Ayrıca köklü değişim arzuları nedeniyle uzun süreli ciddi ilişkilerin onlara göre olmadığını söyleyebiliriz.
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10. Oğlak - Hiçbir zaman tedbiri elden bırakmayan Oğlak burçları cinsel yaşamlarında da her şeyi sırayla ve sindirerek yapmak isterler. Onlar için unutulmaz öpüşmeler, çapkın bakışlar ve ön sevişme oldukça önemlidir. Bunların hazzına varmadan yatak odalarında heyecanlı bir birliktelik yaşamaları pek mümkün değildir. Genellikle yeni ve maceracı deneyimlere açık olurlar. günlük yaşamlarında her işi kendileri halletmeye meyilli oldukları için yatak odasında partnerlerine adeta asistanları gibi davranabilirler.
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11. Kova - Kova burçları asi yanlarıyla biliniyorlar. Yatak odasında ise oldukça ön görülemez ve spontane davrandıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca yatakta oldukça cesur ve inatçı olurlar, onları kontrol etmeye çalışan hiçbir partneri hayatlarında daha fazla tutmayacaklarına emin olabilirsiniz. En önemlisi ise gerçek ilişkilerden çok vahşi fiziksel temasları tercih ettikleri için tek eşli olmaları zor hale gelir. Birlikte oldukları insanları kendileriyle derin bir bağ kurmalarına izin vermedikleri için kendilerinden uzaklaştırırlar.
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12. Balık - Balık burçları duygusal burçlar olarak bilinseler de cinsellik konusunda gerektiğinde oldukça şehvetli olabilirler. Hayalperest oldukları için yatak odası fantezileri hoşlarına gider. Ancak yatak odasındaki deneyimleri fantezi ve gerçeklik arasında kaldıkları için sıklıkla bölünebilir. İpuçlarına ve sinyallere önem verirler. Doğuştan sakin ve kaygısız oldukları için eşlerine istedikleri hazzı vermek, onlara narin ve şefkatli davranmak, güvenilirliklerini kazanmak için ellerinden geleni yaparlar. Seksin, ruhların gerçek buluşması olduğuna inanırlar. Bu yüzden yatak odasında empati onlar için çok önemlidir.