Burçin Terzioğlu'ndan estetik açıklaması: Bir ay basketbol topu gibi gezdim
08 Nisan 2021 10:38
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Burçin Terzioğlu: Burnumu yaptırdım, bir ay basketbol topu gibi gezdim
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Oyuncu Burçin Terzioğlu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Terzioğlu, hakkında merak edilenleri şöyle anlattı:
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“4 yaşındaydım oyunculuğa başladığımda. 'Bu kızdan bir şey olur' dediler herhalde ki, devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun.”
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“Çalıştığım sette bir çocuk oyuncu varsa uykusunun geldiğini görüyorsam yada yemek saatine daha var ama karnının acıktığını görüyorsam paramparça oluyorum.”
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“Yemek yemeyi çok seviyorum. Kötü yemek sevmem. Mutsuz olurum. Gastronomi turizmleri yaparım. İyi yemek seviyorsam, iyi yemek yapmalıyım diye düşündüm. O yüzden de işletme ile beraber gastronomi okudum.”
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“Devam etmek, kalıcı olmak, iyi işlere imza atmak, unutulmamak ve güzel anılmak istiyorum. Bundan 20 sene sonra da ömrüm yeterse 'iyi oyuncudur, iyi insandır' denilsin istiyorum.”
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“Estetiğim var. 19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim.”
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“Karmaya inanırım. Ah etmem, beddua etmem. Evren ona yapacağını yapar. 3 gün sonra yapar, 3 sene sonra yapar ama ben görürüm. Dönüp dolaşıp bana gelir diye ah etmem.”
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“Bazen gitmesi zor olan yerler oluyor, belli bir saat lazım oluyor. O zaman arayıp 'Merhaba ben Burçin Terzioğlu' diyorum. Yanımdakiler kopuyor ben bunu yaparken çok utanıyorum.”