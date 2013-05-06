Burcunu söyle, çikolatanı söyleyim

Her burcun çikolatası farklıdır. İşte burçlara göre çikolatalar:
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Her konuda en iyi olmayı seven Koç çikolata konusunda da seçicidir. Belirli bir tercihi yoktur, ancak yiyeceği çikolata son derece iyi kalite ve güzel paketlenmiş olmalıdır. Egzotik tatlılarla arası iyi olduğundan farklı lezzetleri denemeye açıktır.
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Dünyanın tüm zevklerini yavaş yavaş, tadını çıkara çıkara yaşamayı seven Boğa, hayata tat katan ufak ayrıntıları sever. Krokanlı çikolata favorisidir.
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İkizlerin çikolata seçimi hayatındaki diğer seçimler gibi değişkendir. Bir gün sütlü çikolatadan hoşlanan İkizler, ertesi gün tam bir bitter aşığı haline gelebilir.
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Her konuda ince eleyip sık dokuyan Yengeç'ler çikolata konusunda da aynı hassasiyeti gösterirler. Yaptıklarından zevk almak onlar için önemlidir. Bu yüzden keyif alabilecekleri her türlü lezzetli çikolatayı tercih ederler.
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Gösterişi seven Aslan, çikolata tercihinde lezzetten çok sunumuna önem verir. Seçimi, en kaliteli ve şık pakete sahip çikolatadır.
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Düzenli bir hayata sahip olmak için çabalayan Başak'lar sevdikleri çikolataya bağlılık gösterirler ve genelde tek tip çikolataları tercih ederler. İlk seçenekleri bitter çikolatalardır.
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Hayatını dengede tutmak konusunda büyük bir çaba gösteren Terazi'nin çikolata seçimi damakta yumuşak bir tat bırakan sütlü çikolatalardan yanadır. Keskin değil yumuşak tercihleri olan Terazi'nin çikolatasının ambalajı dikkat çekici olmalıdır.
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Pahalı zevklere ve gösterişe meraklı Akrep bu özelliklerine uygun olarak kaliteli çikolataları sever. Akrep'in keskin zekası ve hafızası, keskin tatlardan hoşlanır.
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Keyfine düşkün Yay, her seçiminde olduğu gibi çikolata seçiminde de önce ambalajından başlar. Nostaljik paketlerdeki her çikolata hoşuna gidecektir.
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Oğlak, sert görüntüsünün altında aslında yumuşak bir karakter barındırır. Bu nedenle dışı sert içi dolgulu çikolataları tercih ederler. Kaliteye olan düşkünlükleri çikolata tercihlerine de yansır.
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Kararsızlığı ve fazla hareketli yapısı ile dikkat çeken Kova'nın bir diğer özelliği ise güzelliğe olan merakıdır. Kova güzel olan her şeyi sever. Aynı zamanda güven duymak da onun için önemlidir. Bu nedenle kaliteli, markası ve lezzeti tescilli çikolataları tercih eder.
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Duygusal açıdan sık sık değişiklik gösteren Balık burcu için çikolata vazgeçilmez bir sakinleştiricidir. Bu nedenle çeşit konusunda herhangi bir kısıtlamaları yoktur. Çikolatanın her türlüsünü severler ve mutlu olmak için hiç düşünmeden ağızlarına bir parça atıverirler.