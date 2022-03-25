Burak Yılmaz, Portekiz maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
25 Mart 2022 01:19
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A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz deplasmanında kaçırdığı penaltının ardından son düdük sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
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A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştı.
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İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Burak Yılmaz, 65. dakikada farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. 3-1 kaybeden Milliler, 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.
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Karşılaşlmayı kaybeden A Milli takım futbolcuları ve bir gol atıp bir de penaltı kaçıran takım kaptanı Burak Yılmaz üzüntü yaşadı.