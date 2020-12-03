Bülent Ersoy, kürk bağışını reddeden ÇYDD hakkında konuştu: İlgi çekmek için reddettiler, çok yüklü bir bağışı kaybettiler
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, vasiyetinde kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışladığını söylemiş, ancak ÇYDD'de kürk bağışını kabul edemeyeceklerini belirtmişti. Ersoy, dernek ile arasında yaşananlara açıklık getirerek, "Çok yüklü bir bağışı kaybettiler" dedi
03 Aralık 2020 11:42
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On binlerce lira ödediği kürklerini satarak parasını bağışlamayı düşündüğü ÇYDD'nin bağışı reddetmesi hakkında açıklama yapan Bülent Ersoy, "Bence ilgi çekmek için reddettiler. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler" dedi.
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Bülent Ersoy’un 'kürk bağışı' açıklaması tartışma yarattı. Ersoy, geçen hafta Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. ÇYDD ise bunun "söz konusu olmadığına" dair bir açıklama yayımlamıştı.
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Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu.
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Bunun üzerine açıklama yapan Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkarttığını dile getirmişti.
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Ersoy, "ÇYDD’nin tüzüğü gereği Atatürk’e uygun yaşadıklarını belirtiyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürk’ümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm; Ona şarkı okuyamamak" dedi.
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Ersoy ayrıca, "Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfı'na ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım. Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler" ifadelerini kullandı.