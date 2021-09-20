T24 LogoT24 Logo

Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Sadece heyecan

20 Eylül 2021 09:32

14

Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Sadece heyecan

24

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı pazar akşamı yayın hayatına başladı. Sosyal medyada yer alan "yayına alkollü çıktı” iddiasına Bülent Ersoy canlı yayından yanıt verdi.

34

Heyecanlı olduğunu belirten Bülent Ersoy, “Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan" diye konuştu. Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi. Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe, "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" dedi. Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.

44

Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un 'son program kovulduk' dediği duyuldu

BÜLENT ERSOYYILDIZ TİLBEBenzemez Kimse BizeALKOLİDDİAALKOLLÜHEYECAN
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24