Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu'ya, oyuncu Bülent Emrah Parlak'tan destek geldi.
18 Ocak 2022 17:29
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
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Parlak, Aksu'nun uğradığı saldırıyı mizahi yolla elle alarak sanatçıyı savundu. Parlak'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!
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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!