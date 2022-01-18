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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu'ya, oyuncu Bülent Emrah Parlak'tan destek geldi.

18 Ocak 2022 17:29

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

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Parlak, Aksu'nun uğradığı saldırıyı mizahi yolla elle alarak sanatçıyı savundu. Parlak'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

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Bülent Emrah Parlak'tan Sezen Aksu'ya destek: Bu şarkıların da hesabını vermelidir!

sezen aksubülent emrah parlak
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