Pandemi yasaklarının gevşetilmesinin ardından Koronavüris nedeniyle vizyon tarihleri ertelenen filmler sinemalarda gösterime girmeye başladı. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girdi. 13 Ağustos Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler şöyle...
13 Ağustos 2021 11:40
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Bugün vizyona hangi filmler girdi?
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Derisini Satan Adam Yönetmen: Kaouther Ben HaniaTUNUS, FRANSA, ALMANYA, BELÇİKA, İSVEÇ / 2021 / DCP / Renkli / 102’ / Arapça, İngilizce, Fransızca; Türkçe altyazılıSenarist: Kaouther Ben HaniaGörüntü Yönetmeni: Christopher AounKurgucu: Marie-Hélène DozoÖzgün Müzik: Amine BouhafaOyuncular: Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci, Koen de Bouw, Darina Al Joundi, Christian VadimYapımcı: Nadim Cheikhrouha, Habib Attia, Thanassis Kharathanos, Annabella NezriYapım Şirketi: Tanit Films, Cinetelefilms, Twenty Twenty Vision, Kwassa Films, Laika Film & Television, Metafora Media Production, Sunnyland Film, Film i Vast, Voo & Be TV, Istiqlal FilmsDünya Hakları: BAC FilmsTürkiye Hakları: Bir Film Süre: 108 dk
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Ölü Ekmeği "Ölü Ekmeği", geleneksel müziğin ustası olmanın hayalini kuran küçük bir çocuğun hikâyesini ele alıyor. Filmin Türü: Fantastik, Macera, Dram Yönetmen: Reis Çelik Oyuncular: Takhan Omarov, Ziettin Aliev, Şilan Düzdaban Süre: 103 dk
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Bilmemek Hayatlarından memnun olmayan bir ailenin yaşamına odaklanan "Bilmemek", okulda sistematik şekilde zorbalığa maruz kalan Umut'un aniden ortadan kaybolması sonrası annesi Selma ve babası Sinan'ın oğullarını arayışını anlatıyor. Filmin Türü: Dram Yönetmen: Leyla Yılmaz Oyuncular: Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden Süre: 95 dakika
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Hanzap Filmin Türü: Korku Yönetmen: Okan Ege Ergüven Oyuncular: Sena Tuğçe Güner, Emin Gümüşkaya, Naci Taşdöğen
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Uzun Aşkın Kısası Film, evlendiğinin ertesi günü uyandığında şok edici bir durumla karşı karşıya kalan genç bir adamın hikâyesini konu ediyor. Filmin Türü: Komedi, Romantik Yönetmen: Josh Lawson Oyuncular: Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng Süre: 94 dk
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Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ Haftanın tek animasyon türündeki filmi "Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ", kendilerinden daha üstte olan bir aileyle birlikte yaşamaya başlayan Crood'ların hikâyesini izleyicilere sunuyor. Filmin Türü: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Joel Crawford Oyuncular: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone Süre: 96 dk
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Gerçek Cinler Film, tez çalışması için iki arkadaşıyla birlikte korkutucu olayların gerçekleştiği yerlere giden Ceyhun'un hikâyesini anlatıyor. Filmin Türü: Korku Yönetmen: Onur Aldoğan Oyuncular: Ceyhun Sevilmiş, Rıfat Kanpara, Kuzey Demir, Okan Aksu Süre: 75 dk
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Gerçek Kahraman Film, Free City adlı oyunda arka plan karakterlerinden biri olduğunu keşfeden banka memurunun hikâyesini konu alıyor. Filmin Türü: Komedi, Aksiyon, Macera Yönetmen: Shawn Levy Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery Süre: 115 dakika
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Zamanda Tutsak Film, tatil için gittikleri kumsalda beklenmedik durumlarla karşılaşan bir ailenin hayatına odaklanıyor. Filmin Türü: Gerilim, Fantastik Yönetmen: M. Night Shyamalan Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell Süre: 108 dakika