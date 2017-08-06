Buddy ve sevimli köpeği Reagan arasındaki gülümseten dostluk
06 Ağustos 2017 18:06
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Evlatlık edinilen 3 yaşındaki Buddy ve en yakın arkadaşı sevimli Reagan, bir koruyucu aile organizasyonunu desteklemek için kitap çıkarıyor! Muhteşem ikili her şeyi birlikte yapıyor: banyu, uyku, alışveriş, salıncakta sallanmak...
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Buddy ve sevimli labradoodle cinsi köpeği Reagan, Instagram'da ünlü oldular.
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Ve şimdi koruyu aile organizasyonunu desteklemek için bir kitap çıkarıyorlar.
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"Reagan'ın ve küçük Buddy'nin dokunaklı, gerçek hikayesinin anlatılması gerekiyordu" diyor Buddynin büyükannesi.
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. Bu sevimli ikili her şeyi birlikte yapıyor.
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Kitapta ilk tanıştıkları zamanlardan günümüze çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.