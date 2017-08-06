T24 LogoT24 Logo

Buddy ve sevimli köpeği Reagan arasındaki gülümseten dostluk

06 Ağustos 2017 18:06

113

Evlatlık edinilen 3 yaşındaki Buddy ve en yakın arkadaşı sevimli Reagan, bir koruyucu aile organizasyonunu desteklemek için kitap çıkarıyor! Muhteşem ikili her şeyi birlikte yapıyor: banyu, uyku, alışveriş, salıncakta sallanmak...

213

Buddy ve sevimli labradoodle cinsi köpeği Reagan, Instagram'da ünlü oldular.

313

Ve şimdi koruyu aile organizasyonunu desteklemek için bir kitap çıkarıyorlar.

413

"Reagan'ın ve küçük Buddy'nin dokunaklı, gerçek hikayesinin anlatılması gerekiyordu" diyor Buddynin büyükannesi.

513

. Bu sevimli ikili her şeyi birlikte yapıyor.

613

Kitapta ilk tanıştıkları zamanlardan günümüze çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

713

İlk sevimli köpek Reagan evlat edinilmiş.

813

Daha sonra da Buddy evlat edinilmiş.

913

Ve o günden beri bu ikili hiç ayrılmamış.

1013

1113

1213

1313

ETİKETLER

BuddyReaganhaberköpekevlatlıkarkadaşlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24