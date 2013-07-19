Bu yollar çok tehlikeli!

Kuzey Yungas Yolu, Bolivya.. Yılda ortalama 200-300 kişinin hayatını kaybettiği bu yolda özellikle araçlar ve otobüslerin özellikle hatalı sollama yaparken uçurumdan yuvarlanarak kaza yaptığı belirtiliyor.
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James Dalton Otoyolu - Alaska. 667 kilometre uzunluğunda, hiçliğin ortasında bir yol. Benzininizin bitmemesi için dua etseniz iyi olur.
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Jalalabad - Kabul Yolu - Afganistan.. Taliban bölgesinin ortasından geçen bu yolun tehlikeli olmasının sebebi Taliban değil. Sert arazi koşulları, yer yer 600 metrelik uçurumlar ve çılgın Afgan şoförler.
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Karakoram Yolu - Pakistan: Dünyanın en yüksek yolu. Pakistan ve Çin'i Karakoram sıradağları arasından bağlıyor. ORtalama yüksekliği 4.693 metre. Toprak kaymaları ve seller bu yolda süpriz değil. İnanılmaz manzarası sebebiyle ciddi bir turist çekim noktası.
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Guoliang Tünel Yolu - Çin. Dağın kenarına oyulmuş bu yol fantastik viraj ve tünelleri ile ünlü.
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Zoji Geçidi - Hindistan. Dünyanın en yüksek ikinci geçidi. Tam 3528 metre yüksekliğinde.
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Skippers Kanyon Yolu - Yeni Zelanda. Aşırı rüzgarlı iklimi, sert ve uçurumlu virajları ile bu yolda araba kullanmak özel izin gerektiriyor. Eğer izni alabilirseniz, karşıdan araba gelmese iyi olur.
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Los Caracoles Geçidi - Şili. Arjantin ve Şili'yi bağlayan geçit, yılın büyük kısmında karla kaplı. Araba kullanmak büyük sabır ve yetenek gerektiriyor. Listedeki diğer yollara nazaran daha çok kullanılan bir yol.
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Stelvio Geçidi - İtalya. Yaklaşık 3000 metre yükseklikteki geçit, Doğu Alpler'de bulunuyor.
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Sichuan - Tibet Yolu - Çin. Toprak kaymaları, çığlar ve ekstrem hava koşulları yüzünden yolu kullanan her 100 araçtan 7'sinin kaza yaptığı söyleniyor.