Bu yıl, Türkiye'de ve dünyada Google’da en çok neler arandı?
08 Aralık 2021 15:00
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Google, dünyanın dört bir yanında en çok hangi sözcüklerin arandığını belirledi. Netflix yapımı Squid Game öne çıksa da pandemi etkisini devam ettirirken Covid-19 ile ilgili aramalar da sıralamada yerlerini aldı.
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Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan, yılın en çok konuşulan haberi oldu. Covid aşıları ile pandemi listelerdeki etkisini sürdürmeye devam etti. Bu yıl kripto para da tüm dünyanın ilgisini çeken bir diğer haber konusuydu. Aramalarda Dogecoin ve Ethereum fiyatlarına özel bir ilgi olduğu görülüyor.
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2021’in en çok aranan filmlerinde ilk sırada Eternals yer alırken, Black Widow ve Shang-Chi ve On Halka Efsanesi de listede yer alıyor
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Ayrıca dizi aramalarında da Squid Game ilk sırayı bırakmıyor. Ardından da Bridgerton, WandaVision, Cobra Kai ve Loki geliyor.
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Google, dünya çapında en çok arananları yayınlamanın yanında ülke bazında da hangi sözcüklerin arama motorunda daha fazla arandığına da yer verdi.
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Türkiye’de EBA girişi, Squid Game, Mesut Özil en çok arananlar sıralamasında ilk üçte yer aldı. Squid Game sadece küresel çapta değil Türkiye’de en çok aranan diziler arasında başı çekti. Squid Game’i sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı izledi.
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En çok aranan isimler arasında ise Mesut Özil ve Ebrar Karakurt yer alırken, bu yıl hayatını kaybedenler arasında da en çok Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu ve Sezai Karakoç’un Google’da aratıldığı görülüyor.
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Koronavirüs etkisi Türkiye'deki Google aramalarını da etkiledi. Burun akıntısı nasıl geçer, HES kodu nasıl alınır, okullar ne zaman açılacak, kabine toplantısı ne zaman ve aşı randevusu nasıl alınır Google’a en çok sorulan sorular arasında yer aldı.