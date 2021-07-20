Bu yıl da manzara değişmedi; acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu
20 Temmuz 2021 13:07
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Bu yıl da manzara değişmedi; acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu
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Bu yıl da Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi. Kuban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.
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Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışan ve bıçakla yaralanan bazı vatandaşlar da hastanelere başvurmaya başladı. Gaziemir ilçesinde bacağından yaralanan 28 yaşındaki Yakup Oylu, yakınlarının yardımıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu edilen Oylu, AA muhabirine, bir anlık dalgınlıkla bıçakla kestiği bacağına dikiş atıldığını söyledi.
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Öte yandan kent genelinde zabıta ekipleri, cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol kenarları gibi alanlarda kurban kesimine yönelik denetim başlattı. Belirlenen kesim yerleri dışında kurban kesen veya atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara Kabahatler Kanunu kapsamında 204 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.
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Denizli'de de kurban kesimi sırasında yaralanan 124 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Bıçak kesikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar, tedavileri yapılarak taburcu edildi. Öte yandan Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), yaşamını yitirdi.
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Aydın'da kurban keserken yaralanan 22 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Vatandaşların büyük bölümü ayakta tedavi edilirken ismi alınamayan bir kişi, boğa tarafından ve bıçakla yaralanma şikayetiyle, ambulansla getirildiği Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.