Bu yıl da manzara değişmedi; acemi kasaplar hastanelere akın etti
31 Temmuz 2020 09:58
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Bu yıl da manzara değişmedi; acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelik oldu.
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Adıyaman'da bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.
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Kahramanmaraş'ta da her bayram yaşanan bilindik manzaralar bu yıl da görüldü. Kahramanmaraş'ta hastaneler acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu. Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.