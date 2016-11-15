Bu yıl bitmeden mutlaka izlemeniz gereken 10 yeni film
15 Kasım 2016 00:25
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11 Kasım’da vizyona giren filmin başrollerinde Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker yer alıyor. Bilimkurgu türündeki filmin senaryosunu Elm Sokağında Kabus ve Son Durak 5'in senaryolarına imzasını atan Eric Heisserer yazdı. Ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks'in hikayesini anlatan filmde, bir uzay gemisi dünyaya iniş yapınca dünya adeta sarsılır. Amaçlarının ne olduğu bilinmeyen uzaylılarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlar. Uzaylılarla iletişim kurması için ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks çağrılır. Doktora yardımcı olması için de fizikçi Ian Donnelly seçilir. İkilinin artık en önemli görevi uzaylıların barışçıl mı yoksa istilacı mı olduğunu belirleyebilir. Bu süreçte bir diğer zorluk da ordunun ısrarcı bir şekilde saldırı yanlısı olması olacaktır.
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J. K. Rowling'in aynı adlı kitabından esinlenilerek çekilen fantezi drama türündeki filmin başrollerinde Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol yer alıyor. 18 Kasım’da vizyona girecek olan film, Harry Potter'ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander'ın New York'ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York'un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını içeriyor.
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18 Kasım’da vizyona girecek olan filmin başrollerinde Adrian Titieni, Maria Victoria Dragus, Rares Andrici ile Lia Bugnar yer alıyor. Filmde, Romeo Aldea, Romanya’da yaşayan doktor bir babadır ve kızı Eliza 18 yaşına geldiğinde, onu yurt dışında okutma idealiyle büyütür. Eliza İngiltere’de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken lise bitirme sınavlarını geçmektir. Başarılı öğrenci Eliza için sınavlar yalnızca bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar.
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2 Aralık’ta vizyona girecek olan filmin başrollerinde Brad Pitt ve Marino Cottilard yer alıyor. Romantik savaş türündeki filmde, birbirine aşık olan iki apayrı insanın hikayesi anlatılıyor. İstihbarat subayı Max Vatan 1942 yılında Kuzey Afrika’da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.
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2 Aralık’ta vizyona girecek olan filmin başrol oyuncusu Kate Beckinsale. Anna Foerster’ın yönettiği Underworld serisinin beşinci filminde Kate Beckingsale, Selene rolüyle tekrar karşımıza çıkacak. Dördüncü filmde David karakterini canlandıran Theo James bu kez Kate Beckingsale ile başrolü paylaşıyor. Tobias Menzies yeni Lycan lideri Marius’u canlandırırken Clementine Nicholson ise Vidar’ın kızı Lena rolünde filmde yer alıyor.
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Modacı Tom Ford’un yönettiği filmin başrollerinde Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Isla Fisher, Aaron Taylor-Johnson, Laura Linney yer alıyor. Austin Wright'ın 1993 tarihli ‘Tony ve Susan’ romanından uyarlanan film, 9 Aralık’ta vizyona giriyor. Ayrılan bir karı kocanın hayatına odaklanan filmin ilk bölümünde 20 yıl önce boşanmış eski kocasından kitap nüshaları almaya devam eden bir kadın anlatılıyor. Filmin ikinci bölümünde ise bir adamın aile ziyaretinin şiddete dönüştüğü anlar ele alınıyor.
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Fantastik-macera türündeki film, 16 Aralık’ta vizyona giriyor. Felicity Jones, Diego Luna ve Ben Mendelsohn’un başrollerde yer aldığı film, bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatıyor. Filmde, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesi ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesi ele alınıyor.
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Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş ile Okan Yalabık’ın oynadığı film, 16 Aralık’ta vizyonda. Fi,lmin konusu şöyle: Şehnaz, 30’larının başında, bir sahil kasabasında mecburi hizmete başlamış bir psikiyatrdır. Başarılı kocası Cem ile kusursuz bir evlilik sürdüren Şehnaz, her hafta sonu İstanbul’daki evine gidip gelir. 16 yaşındayken zorla evlendirilerek aynı kasabaya getirilmiş olan Elmas’ın hayatı ise bunaltıcı sorumluluklarla geçmektedir. Yolları kesişen Şehnaz ve Elmas’ın hayatlarındaki aynı sorunlarla yüzleşmeleri, yaşamda yeni bir kapıyı aralamalarını sağlayacaktır.
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Aksiyon-bilimkurgu türündeki film, 23 Aralık’ta vizyona giriyor. Michael Fassbender, Marion Cotillard ve Jeremy Irons’ın başrolleri paylaştığı filmde, genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Templer'ın karşısına çıkar. Callum, günümüzde de varolan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.
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23 Aralık’ta vizyona görecek olan filmin başrollerinde Will Smith, Kate Winslet ve Keira Knightley yer alıyor. Şeytan Marka Giyer'den tanıdığımız David Frankel'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Manhattanlı bir reklam yöneticisinin trajik deneyimlerini anlatıyor.