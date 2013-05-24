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Bu yağmur ıslatmıyor

24 Mayıs 2013 15:50

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ABD'nin New York kentindeki 'Yağmur Odası' adlı interaktif sergi, ziyaretçilere yoğun sağanak altında ıslanmadan dolaşma deneyimi yaşatıyor.

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Tek noktasında ışık bulunan karanlık odanın 100 metrekarelik metal ızgara zeminine dakikada bin litre yapay yağmur yağdıran sistem, üç boyutlu sensörler sayesinde hareket algıladığı noktalara su akışını durduruyor. Bu sayede ziyaretçiler çevrelerindeki yoğun sağanak yağışına rağmen üzerlerine tek damla su düşmeden yağmur altında dolaşma imkanı buluyor.

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Modern Sanatlar Müzesi'ndeki (MOMA) sergiyi görmek isteyen Amerikalılar 2 - 4 saat kuyrukta bekliyor. Günde yaklaşık 600-700 kişinin gezebildiği sergiye aynı anda en fazla 10 ziyaretçi kabul edilebiliyor.

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ABD'liler sanat, bilim ve teknolojiyi buluşturan eser karşısında farklı tepkiler veriyor. Bazı ziyaretçiler beraberinde getirdikleri şemsiye ile fotoğraf çektirirken bazıları yağmur damlalarını yakalamak için çaba harcıyor.

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