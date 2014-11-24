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Bu ünlülerin öğretmenlik yaptığını biliyor muydunuz?

24 Kasım 2014 23:27

110

Gene Simmons

210

Alexander Graham Bell

310

Sting

410

Lyndon B. Johnson

510

Art Garfunkel

610

Billy Crystal

710

Sir William Golding

810

J.K. Rowling

910

Sylvester Stallone

1010

Stephen King

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