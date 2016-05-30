Bu üçüzler 200 milyonda bir görülen ihtimalle dünyaya geldi
30 Mayıs 2016 15:12
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İngiltere'de yaşayan, bir kız çocuğu annesi 23 yaşındaki Becki-Jo Allen, üçüz bebek sahibi olacağını öğrendiğinde kısa süreli bir şok yaşadı.
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Ancak genç anne, üçüzlerinin 200 milyonda bir görülen bir ihtimalle dünyaya geldiğini öğrendiğinde şaşkınlığı daha da arttı.
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Becki-Jo Allen, çevredeki annelerin üçüzlerin birbirine aşırı derecede benzemesine dikkat çekmesinin ardından DNA örneklerini test için göndermeye karar verdi.
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Test sonucunda, bugün 10 aylık olan Roman, Rocco ve Rohan isimli sevimli üçüzlerin 200 milyonda bir görülen ihtimalle dünyaya geldiği ortaya çıktı.
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Üçüzler, fiziksel olarak birbirlerine benzemenin dışında, genetik olarak da birebir aynı özellikleri taşıyordu.
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Buna rağmen çocuklarını ayırt etmekte zorlanmadığını belirten genç anne, üçüzlerinin doğum lekeleri sayesinde Roman Rocco ve Rohan'ı karıştırmadığını söyledi.
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Özdeş üçüzler, döllenmiş yumurtanın ikiye bölünmesiyle meydana geliyor. Kısırlık tedavisi olmadan bu ihtimalin gerçekleşmesi 60 bin ile 200 milyonda bir arasında sıklıkta görülüyor. Eğer ikizler ya da üçüzler ana rahminde aynı zarı paylaşırsa, birebir aynı özellikleri taşıyorlar. Aksi durumda ise DNA testi olmadan bu bilgi doğrulanamıyor.