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Bu Taksim tarihe geçti

01 Haziran 2013 05:06

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Gezi Parkı'nın yok olmasına karşı çıkmak için yapılan eylemlerin dördüncü gününde Taksim, tarihi anlara tanık oldu.

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Polisin sabah saatlerinde başlayan müdahalesine karşı tüm gün sokaklarda devam eden eylemler Taksim ardından Osmanbey, Bakırköy, Esenyurt, Kartal, Ataköy, Küçükçekmece, Okmeydanı, Kadıköy, Beşiktaş ve İkitelli ilçelerine, sonrasında İzmir, Ankara, Adana, Muğla, Tunceli, İzmit, Mersin ve Konya'ya yayıldı.

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Polisin sürekli kullandığı biber gazı ve tazyikli suya rağmen alanlardan ayrılmayan eylemcilerden yaralananlar oldu. Yaralananlar arasında BDP'li ve CHP'li milletvekilleri ile gazeteciler de oldu. Gün içinde yoğunlaşan hastanelerin acil servisleri gösterilere de tanık oldu.

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Geceyarısından sonra İstanbul'da tencere ve tava sesleri yükseldi. Evlerinden gün içinde yaşananları protesto eden İstanbullular, evlerinin ışıklarını söndürüp yaktı.

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İşte fotoğraflarla Gezi Parkı eylemlerinin dördüncü gününde Taksim'de yaşananlar...

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