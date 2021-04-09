Bu şifreleri sakın kullanmayın!
Yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde 60'ının şifresi kolay tahmin edilebilir. Şifre olarak 123456 kullanımı çok yaygın olmasına rağmen en çok kullanılan şifre evcil hayvan isimleri.
09 Nisan 2021 13:08
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BBC'de yer alan bilgilere göre toplumun yüzde 60'ı tahmin edilebilir şifreler kullanıyor. Servisin bulgularına göre insanların yüzde 15'i şifre olarak evcil hayvanının adını kullanıyor.
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Yüzde 13 bir aile üyesinin adını kullanırken yüzde 12 ise önemli bir tarih seçiyor.
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İngilizce'de şifre anlamına gelen "password"u şifre olarak kullananların oranı ise yüzde 6.
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Tuttuğu takımı şifresi olarak kullananların oranı yüzde 6.
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Aynı şekilde 123456'yı şifre yapanların oranı da yüzde 6.
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Sevdiği televizyon programının adını şifre olarak kullananların oranı ise yüzde 5.
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Servisin aktardığı bilgilere göre ise insanların yüzde 40'u düşük güvenlik şifre kullanmadığını belirtti.
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Güçlü şifre oluşturmak için, bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve bir işaretten oluşan kombinasyonlar denemelisiniz.
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