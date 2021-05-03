Bu sezon Süper Lig şampiyonu olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamayabilir
03 Mayıs 2021 18:46
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Süper Lig'de bitime 3 hafta kala avantajlı konumda bulunan Beşiktaş mutlu sona ulaştığı takdirde Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılacak. Milliyet’ten Onur Dinçer’in haberine göre, Devler Ligi’nde sezonun kalanında ortaya çıkması muhtemel bazı sonuçlar, Siyah-beyazlıları ön eleme oynamak zorunda bırakabilir.
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Süper Lig'de konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 7 gol atarak mağlup eden lider Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.
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Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Ancak Avrupa’nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.
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Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Beşiktaş’ın Devler Ligi’ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.
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Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea kupayı kaldırır ve Premier Ligi de ilk dört sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.
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Yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle Premier Lig’de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Tottenham’ın takibinde bulunuyor.
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Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Fransa Ligue 1’de ikinci sırada bulunan PSG’nin, altındaki Monaco’ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da Beşiktaş ön eleme oynamak zorunda kalacak.
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Avrupa kupalarına gelecek sezonun katılımını belirleyen geçen sezonun UEFA Ülkeler Sıralaması’nda Türkiye 11. sırada yer alıyor ve ilk 10’da olmadığı için bu seneki Süper Lig şampiyonunun direkt katılımı, Şampiyonlar Ligi’nde mevcut sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda ülke liginden gelecek sezonun Devler Ligi’ne katılım hakkı kazanmasıyla mümkün olabilecek.
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Diğer iki yarı finalist olan Real Madrid ve Manchester City, ülke liglerindeki konumları itibariyle Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım hakkı sağlamayı garantiledikleri için, Devler Ligi’nde şampiyon olmalarının, Beşiktaş’ın ön eleme oynaması gibi bir duruma yol açmayacağı şimdiden kesinleşmiş durumda.
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Türkiye Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan takım bu sezon son olarak -ve de bu beklenen sonuçların oluşması koşuluna bağlı olarak- Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılabilecek, gelecek sezondan itibaren ise yeni ülke puanı gereği her koşulda ön eleme oynaması gerekecek.