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Bu oyuncakları çocuklar tasarladı!

26 Kasım 2014 18:52

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Wendy Tsao adlı tasarımcı, çocukların hayal dünyasını gerçek nesnelere haline getiriyor.

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Child’s Own Studio‘nun sahibi Tsao ve Budsies.com çocukların resmettiği karakterleri oyuncaklara dönüştürüyor.

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Tsao'nun kendi küçük kızının resimlerini oyuncaklara dönüştürerek başladığı bu işi tüm dünyadan yoğun ilgi görüyor.

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Tsao, yılda sadece bir kez siparişleri açıyor. Müşteriler, çocuklarının çizdiği resmi mail attıktan sonra oyuncağı satın alabiliyor.

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Bu tasarımlar Pablo Picasso'nun bir sözübü akla getiriyor: 'Her çocuk bir sanatkardır. Sorun, çocuk büyüdükten sonra bile, onun nasıl sanatkar kalabileceğidir.'

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(Kaynak: Cihan Çimen / ListeList)

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