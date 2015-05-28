Bu Mercedes denizaltında gidecek
28 Mayıs 2015 21:18
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Mercedes için sualtında gidebilen bir denizaltı geliştirildi
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Denizaltıyı Markus Krautter isimli bir üniversite öğrencisi, yüksek lisans bitirme tezi olarak tasarladı
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Mercedes-Benz AUV (otomom sualtı aracı) konsepti üretime geçirildiği takdirde 4 kişi, konforlu ve güvenli bir şekilde suyun altında seyahat edebilecek
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Mercedes'in bu sualtı aracıyla, denizaltında yeni keşiflerin ve ekoturizm imkânlarının daha da gelişeceği düşünüyor
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Üniversite öğrencisi Krautter'in tasarımı bu haliyle bile büyük ilgi gördü
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