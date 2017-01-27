Bu klavye daktiloyu özleyenler için tasarlandı
27 Ocak 2017 22:28
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Nostalji sevenlerin beklediği haber geldi.
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Daktilodan esinlenerek yapılan ilk mekanik klavye piyasaya sürülmeye hazırlanılıyor.
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NTV’de yer alan habere göre, daktilodan ilham alınarak tasarlanan Lofree kısa süre içinde kullanıcı ile buluşuyor.
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Üretici firma Lofree'yi "Kullanıcıya klasik ama modern bir his vermek için tuş takımı yuvarlak bir şekilde tasarladık" sözleriyle tanıttı.
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Birden fazla renk seçeneği ile gelecek olan klavye tablet ve bilgisayarlara entegre edilebiliyor.
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